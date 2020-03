Um sepultamento em Assis nesta quarta-feira, 25 de março

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 25 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Luís Marcos de Campos, de 76 anos de idade, que morava na rua Sergipe, no Parque das Flores. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Em Cândido Mota, às 9 horas, haverá o sepultamento da senhora Ana de Souza, de 94 anos, abrigada no Asilo São Caetano. O corpo está no Velório Municipal daquela cidade.

Na cidade de Lutécia, será sepultada a senhora Orlanda Alves Durigan, de 86 anos, que morava na rua Manoel José Rodrigues. O corpo está no Velório Municipal daquela cidade.

Em Pedrinhas Paulista, haverá o sepultamento do senhor José Pereira de Lima, de 84 anos, morador da rua Cruzália, no distrito do Cateto. O corpo está no Velório Municipal de Pedrinhas.

Na cidade de Ourinhos foi registrado o primeiro óbito de um paciente infectado por COVID-19. O senhor José Josino de Camargo Lima, de 90 anos, morador de Ribeirão do Sul, estava internado na Santa Casa de Ourinhos. Não haverá velório e o sepultamento ocorrerá em Ribeirão do Sul, no período da manhã.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!