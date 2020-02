Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Elisa Bompani da Silva, de 86 anos, que morava na rua América, no Jardim Amaury. O corpo está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!