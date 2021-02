Três sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 9 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Odete Lopes Barbosa de Lima, de 88 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento ocorrerá às 14 horas.

A senhora Delfina Leme do Prado, de 78 anos, que estava internada no Hospital Regional de Assis, será velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento está marcado para às 16 horas.

O sepultamento do senhor Calim Jabur, de 88 anos, também acontecerá no período da manhã.

A senhora Maria Fabiano de Jesus Pereira, de 83 anos, que morava na rua Ernesto Mânfio, em Cândido Mota, está sendo velada no Centro Funerário Pax, em Assis. Ainda no período da manhã, o corpo será levado para Cândido Mota, onde acontecerá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!