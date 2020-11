Transmissão ao vivo mostrará ‘A nossa história em verde rosa’

Uma boa opção cultural para quem estiver em casa na noite desta sexta-feira, dia 20 de novembro, ou com acesso a aparelhos que possibilitam acessar as redes sociais.

A educadora e fotógrafa Gisele Lopes Rodrigues, que teve seu projeto selecionado no edital público ‘Vozes da Cultura’, estará exibindo, a partir das 20hs, numa transmissão ao vivo ‘live’, feita diretamente do Teatro Municipal ‘Padre Enzo Ticcineli’, o documentário “A nossa história em verde e rosa”, retratando a trajetória da Escola de Samba Unidos da Vila Operária.

A narradora/contadora pretende discorrer pelo tempo, contando fatos e acontecimentos importantes. Ela percorre desde a criação dos enredos até a preparação para os carnavais, sem esquecer do lado social, tão presente na história da escola.

“Faremos isso de forma lúdica e adaptada à linguagem infantil, contextualizando uma das tradições mais antigas da nossa cultura”, explica Gisele.

A transmissão poderá ser visualizada pela TV Fema e suas mídias nos canais Youtube e Facebook.

“Será uma história em verde e rosa para encantar”, resume Gisele, que convida todos a assistirem sua produção.

PROJETO – A Prefeitura Municipal De Assis, por intermédio da Secretaria Municipal De Cultura, com apoio do Conselho Municipal de Cultura, da Fundação Educacional do Município De Assis – FEMA e do Polo Audiovisual do Velho Oeste, tornou pública a realização da ‘seleção emergencial de propostas artísticas e de formação técnico-culturais’ no Edital ‘Vozes da Cultura’.

Gisele Rodrigues contará a história da Unidos da V.O.