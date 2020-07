Suspeita de COVID em funcionária provoca a interdição do Banco Itaú

Mais uma agência bancária de Assis com suspeita de COVID-19 num de seus funcionários.

Dias atrás, o Banco Mercantil precisou substituir todo o quadro funcional para evitar o contato dos bancários de Assis com suspeita do vírus.

Agora, a agência do Banco Itaú, localizada na avenida Rui Barbosa, esquina com a rua Ângelo Bertoncine, não abriu as portas na manhã desta terça-feira, dia 21 de julho, e deverá permanecer interditada por prazo indeterminado.

O secretário do Sindicato dos Bancários de Assis e Região, Fábio Escobar, confirmou que há uma trabalhadora com suspeita do novo coronavírus, que todos os demais funcionários foram afastados temporariamente por medida de segurança e que o prédio passará por higienização.

Com isso, o atendimento da instituição bancária será concentrado na agência da própria avenida Rui Barbosa, 297.

“A concentração de clientes e usuários num só prédio deve provocar aumento nas filas”, admite o sindicalista, que sugere ao público que ‘tenha paciência e se dirija ao banco somente em caso de extrema necessidade”, pede.

“Os bancários estão na linha de frente e correndo sério risco de contágio da doença. Pedimos a compreensão para que, neste momento, as pessoas só saiam de casa se necessário para ir ao banco”, reforça o secretário da entidade sindical.

Agência do Itaú está interditada