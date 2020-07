Sorteado recebe prêmio do Hiper Saúde Bauru

O assisense Antônio Carlos Monteiro, que mora na rua Pastor José Batista da Costa, no bairro Nossa Senhora de Fátima, ‘Pacaembu’, e foi premiado pelo Hiper Saúde Bauru no sorteio deste domingo, dia 19 de julho, já esteve em Bauru para receber a chave simbólica do veículo Mobi, Easy, 1.0., Flex, 0 km, com sugestão de valor em R$ 35 mil. Ele adquiriu o seu Certificado de Contribuição no ‘Supermercado São Judas Tadeu’, na vila Ribeiro.

A entrega ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 20. Após Antônio Carlos receber, ‘simbolicamente’, a chave do veículo, foi providenciada a documentação de transferência do seu automóvel 0 km.

No mesmo sorteio deste final de semana, outros dois moradores de Assis foram premiados no ‘Giro da Sorte’ e receberão R$ 1 mil cada um.

José Aparecido Bueno, que mora na rua Adalberto de Assis Nazareth, e comprou sua cartela do ‘Bar do Zé Maria’, e Maria Isolina Pícolo dos Santos, moradora da rua Marconi, na vila Rodrigues, que adquiriu seu Certificado de Contribuição no ‘Mercado Chaves’, foram os ganhadores.

Antônio Carlos ganhou um veículo 0 km do Hiper Saúde Bauru