Skatistas protestam contra projeto de pista anunciado pelo prefeito

O projeto elaborado pela Prefeitura Municipal de Assis para a construção de uma pista de skate no Parque do Buracão, anunciado de maneira entusiasmada pelo prefeito José Aparecido Fernandes e pelo vereador Douglas Azevedo, num vídeo divulgado nas redes sociais no dia 24 de junho, parece não ter agradado os praticantes do esporte que gerou medalhas ao Brasil nas Olímpiadas de Tóquio.

Na noite desta segunda-feira, dia 30 de agosto, durante a sessão da Câmara Municipal, um grupo de skatistas compareceu ao prédio do Legislativo para demonstrar sua insatisfação.

Segundo os skatistas Bruno Castro Mota, de 32 anos, Aroldo, de 32 anos e Vitor, de 29, a pista mede apenas 15 x 25 metros. “Essas medidas são absolutamente insuficientes para uma pista”, resumem.

Castro Mota, segundo publicação da própria Câmara Municipal, explicou o motivo do protesto: “O que a gente reivindica é consideração. A gente gostaria apenas de ser considerado na construção desta pista de skate, até porque quem vai usar é a gente. O projeto que nos foi apresentado não é funcional, acho que uma obra pública, independente qual seja ela, precisa ser funcional e atender a necessidade da população, ela não atende a nossa necessidade como skatistas”, afirma.

“A gente tem interesse, obviamente, em uma pista. Seria fantástico, mas o que está sendo propondo é péssimo. Eu tenho vergonha de estar em uma cidade onde será construída uma pista assim, brega”, concluiu.

Os manifestantes lembraram que a cidade possui um atleta de projeção no esporte. “O Allyson Fernando Flausino Pereira, de 20 anos, ficou em 2º lugar no Campeonato Regional e em 7º lugar no Campeonato Nacional amador, mesmo sem ter uma pista de skate ao alcance do atleta. Se a cidade tivesse uma pista boa, esse número de atletas poderia ser maior”, avalia.

“Os vereadores, ao ouvirem o manifesto, se prontificaram a agendar uma reunião com os skatistas para ouvir suas demandas e tentar alterar, junto ao Poder Executivo, o projeto já existente”, divulgou a assessoria da Câmara Municipal.

Skatistas protestam na Câmara

Imagem: Assessoria CMA