Sindicato lamenta a morte de bancário e dirigente

Bancários em luto!

Com muita tristeza, o Sindicato dos Bancários de Assis e Região comunica o falecimento do companheiro dirigente sindical e funcionário do Bradesco, Clóvis Antônio da Silva.

Companheiro combativo, ele perdeu a luta contra o vírus nesta tarde de terça-feira, dia 22 de junho de 2021.

Clóvis Antônio da Silva é mais uma das mais de 500 mil vidas perdidas nesse país governado por quem não acredita na ciência e não apostou na vacina, adotando práticas negacionistas.

A sua luta, companheiro Clóvis, em defesa da categoria bancária e da classe trabalhadora e a sua trajetória de vida em busca de um país mais justo, não foram em vão.

À família, nossos sentimentos!

Clóvis, presente!

Assis, 22 de junho de 2021

Sindicato dos Bancários de Assis e Região