Sindicato dos bancários confirma fechamento de agência onde trabalha paciente com suspeita de COVID-19

Em razão de o paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital e Maternidade de Assis ser funcionário de uma das agências do Banco Itaú em Assis e haver comentários de que outros trabalhadores estariam sentindo sintomas semelhantes, a direção do Sindicato dos Bancários de Assis decidiu solicitar a interdição da agência à Secretaria Municipal da Saúde, mas a direção da agência, por conta própria, decidiu fechar o prédio e suspender o atendimento por tempo indeterminado.

Acompanhe a nota oficial do Sindicato dos Bancários de Assis e Região:

“O Sindicato dos Bancários de Assis e região sabendo da existência de um funcionário da agência do banco Itaú, no município de Assis, internado em hospital particular com SUSPEITA de Covid-19, solicitou nesta segunda-feira, 23 de março, à Secretaria Municipal da Saúde, a interdição da agência.

O banco Itaú, por iniciativa própria, fechou a agência por tempo indeterminado.

De acordo com o Decreto Municipal nº 8.107 de 23 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública, a partir desta terça-feira, 24 de março, especificamente no Artigo 14, “Fica proibido o atendimento presencial no interior das instituições bancárias e lotéricas, devendo o atendimento ao público ser realizado por meio de autoatendimento em caixas eletrônicos em áreas externas, ou por meio de recursos virtuais, a fim de evitar aglomerações de pessoas e a disseminação do vírus COVID-19, observando as medidas de prevenção descritas no parágrafo único do artigo 9º.

O Sindicato dos Bancários, preocupado com o bem estar dos bancários e da população em geral, entende que este é um momento em que todos devemos lutar por uma única causa, a saúde de todos!

#ficaemcasa