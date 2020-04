Sepultamentos em C. Mota e Maracaí nesta quarta-feira, dia 1º de abril

Há sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 1º de abril, nas vizinhas cidades de Cândido Mota e Maracaí.

Em Assis, não há sepultamento agendado.

No Cemitério Municipal de Cândido Mota, no período da manhã, acontece o sepultamento de Roger Thomás de Souza, de 36 anos, encontrado morto em sua casa, na rua Ernesto Mânfio, na tarde desta terça-feira. O velório aconteceu na igreja católica do bairro São Judas Tadeu.

Em Maracaí, às 10h30, acontecerá o sepultamento do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Anésio Zacarias, de 70 anos de idade, morador do distrito de Santa Cruz da Boa Vista.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!