Sepultamentos em Assis neste sábado

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 22 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã houve o sepultamento de Otávio Cesar Colli, de 48 anos de idade.

No período da manhã será sepultado o senhor Elói Thomasino, de 81 anos de idade, que morreu em Maracaí.

No início da tarde, às 14h30, será sepultado o senhor Durvalino José dos Santos, de 63 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14 horas.

No período da tarde haverá o sepultamento do radialista Cássio Cardoso de Souza, de 43 anos, que morreu na Santa Casa de Assis.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, no período da manhã, será sepultado Aldevino Antônio Pereira.

O corpo da senhora Alice Hetwig Edwiges Wegner, de 83 anos, que morava num sítio no distrito de Anhumas, está sendo velado no Velório Municipal de Maracaí e o sepultamento ocorrerá no Cemitério da Colônia Riograndense.

Na cidade de Echaporã será sepultado Marcos Mendes da Silva.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!