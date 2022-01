Sepultamentos em Assis neste sábado

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 15 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria Aparecida Batista, que está sendo velada na capela do Cemitério da Saudade, será sepultada às 10 horas.

No início da tarde, às 14 horas, acontecerá o sepultamento da senhora Onofra do Carmo da Silva, de 73 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

REGIÃO – No distrito de Roseta, em Paraguaçu Paulista, está sendo velada a senhora Maria Siqueira Piedade, de 74 anos, que será sepultada em Maracaí.

Em Paraguaçu Paulista, haverá o sepultamento do senhor Lauro da Paixão Ferreira, de 74 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

O velório do senhor Nelson Antônio da Silva, de 77 anos, que morava na rua Fadlo Jabur, ocorreu em Cândido Mota, mas o sepultamento está marcado para às 11 horas, na cidade de Sertaneja, no Paraná.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!