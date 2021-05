Sepultamentos em Assis neste domingo, dia 16 de maio

Quatro sepultamentos programados para este domingo, dia 16 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Raquel Rosária Rodrigues dos Santos, de 78 anos, que morava na rua Pavão.

No final da manhã, às 11 horas, acontece o sepultamento do contador Carlos Alberto Furlan, de 59 anos, que morava na avenida Siqueira Campos, na vila Operária. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado Luiz Souza de Oliveira, de 85 anos, que está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Às 16 horas, ocorrerá o sepultamento do senhor Roberto José de Souza, de 65 anos. O velório acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, está sendo velado o corpo do empresário Osvaldo Justo Cortella, de 65 anos, que morreu em São Paulo, vítima de infarto fulminante. No período da tarde o corpo será levado para Londrina, onde haverá a cerimônia de cremação.

REGIÃO – Em Maracaí, será sepultado o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Maracaí, Benedito Pereira Salatine, de 72 anos de idade.

Na cidade de Tarumã, no período da manhã, será sepultado Osmar Fernandes de Oliveira, de 54 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Também em Tarumã, haverá o sepultamento de Antônio Dias Ruhmann, de 39 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!