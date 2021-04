Sepultamentos em Assis neste domingo de Páscoa

Há quatro sepultamentos programados para este domingo de Páscoa, dia 4 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Logo no início da manhã, às 8h30, aconteceu o sepultamento de Fabian Lopes de Oliveira Biazon, de 38 anos de idade.

Logo depois, às 9 horas, foi sepultado o senhor Rosalino Paulo da Silva, de 84 anos, que morava no Jardim Amaury.

No período da manhã, às 10 horas, acontecerá o sepultamento do senhor Hermes Bignoto, de 93 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h45.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Odete Castorino Bueno, de 90 anos, tradicional moradora da rua Espírito Santo, na vila Operária. O corpo está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h45.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 10 horas, será sepultado o senhor Luís Antônio Rolim, de 59 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

No período da manhã, também em Cândido Mota, acontecerá o sepultamento de Cecília dos Santos Filho Cardoso.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!