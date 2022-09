Sepultamentos em Assis neste dia 9 de setembro

Dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 9 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

José Roberto Martins, de 52 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

A senhora Cleonice Maschio Cavichioli, de 57 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas também não foi marcado o horário do enterro.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!