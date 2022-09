Sepultamentos em Assis neste dia 6 de setembro

Sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 6 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Ida Moreto, de 93 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas, será sepultada às 10h30.

O corpo do senhor José Martini, de 69 anos, que morreu no Rio de Janeiro, foi transladado para Assis e está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30, para ser sepultado às 16 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!