Sepultamentos em Assis neste dia 5 de abril

Há dois sepultamentos programados nesta terça-feira, dia 5 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Benedito Pereira, de 87 anos de idade. Conhecido como ‘Dito do Bar‘ por ter um bar na rua J. V. da Cunha e Silva por mais de 40 anos, ele deixa a esposa Teresa e nove filhos. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

O senhor Juventino Mathiusso, de 88 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

AMANHÃ – Para a manhã de quarta-feira, dia 6 de abril, já está programado o sepultamento de Roseli Fernandes Botter, que será velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente.

REGIÃO – Em Tarumã, no final da manhã, às 11 horas, será sepultada Taís Teixeira Arruda, de 30 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Na mesma cidade de Tarumã, no domingo, aconteceu o sepultamento da senhora Sueli Souza de Oliveira, de 59 anos.

Em Cândido Mota, no final da tarde desta segunda-feira, aconteceu o sepultamento do senhor Pedro Tácito, de 73 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!