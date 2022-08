Sepultamentos em Assis neste dia 27 de agosto

Sepultamentos programados para este sábado, dia 27 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Martins dos Santos, de 69 anos, que foi encontrado morto em sua residência, na rua Nivaldo Neres Gusmão, na vila Nova Florínea, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento está marcado para às 14 horas.

O senhor Geraldo Spera, de 79 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

O senhor Jurandir Barba, de 82 anos, será velado na sala 7 do Centrto Funerário São Vicente, mas a família ainda não d

ONTEM – Na sexta-feira, dia 26, foi sepultada a senhora Olinda Inocêncio Ferreira, de 84 anos, que foi velada no Centro Funerário São Vicente.

REGIÃO – Com a presença de centenas de fãs, familiares e amigos, o corpo da cantora de música sertaneja Marilene Galvão, da dupla ‘Irmãs Galvão’, foi sepultado no cemitério do distrito de Sapezal, em Paraguaçu Paulista. Ela morreu, aos 80 anos, em São Paulo, onde estava internada.

Em 2003, Marilene e sua irmã Mary estiveram em Assis para receber o título de ‘Cidadãs Assisenses’, honraria proposta pelo ex-vereador Nilton Duarte.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!