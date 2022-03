Sepultamentos em Assis neste dia 16 de março

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 16 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Laguimar de Souza Bárbara, de 89 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

O sepultamento do senhor Sílvio de Oliveira Souza, de 79 anos, está marcado para às 15h30. O velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15 horas.

O senhor Antônio Carlos Gomes, de 82 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

A criança Sofia Rocha Lopes, de um ano e nove meses, que morreu em Presidente Prudente, onde estava internada, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis. O horário do sepultamento também não foi definido ainda.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!