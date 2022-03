Sepultamentos em Assis neste dia 14 de março

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 14 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado Sérgio Lourenço Ferrari, de 68 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 9h30.

Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento da senhora Inês Alves da Paixão, de 68 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Ananias Barbosa, de 53 anos. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 13h3o.

AMANHÃ – Na terça-feira, dia 15, às 9 horas, está programado o sepultamento do senhor Dorival Rodrigues da Silva, de 77 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana.

REGIÃO – Em Cruzália, será sepultada a senhora Geny Benini, de 82 anos.

A senhora Nair Paulina da Silva, de 74 anos, que está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, em Assis, será sepultada na cidade de Maracaí.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!