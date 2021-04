Sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 27 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Neudina de Almeida Nacimento, de 69 anos, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento não foi definido ainda.

A senhora Tereza Inácio Grajeira, de 78 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas o horário do sepultamento também não foi definido.

A família ainda não definiu o local do velório do senhor Cláudio Francisco Xavier, de 77 anos. Também não foi marcado o horário do sepultamento.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota será sepultado o senhor Josias Pinto de Souza, de 71 anos, que morava na Água da Queixada. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!