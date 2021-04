Sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há cinco sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 6 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultada a senhora Aparecida de Oliveira Pinto, de 75 anos de idade, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h45.

O jovem Thiago Vinícius Ferreira, de 31 anos de idade, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10 horas.

O senhor Agenor Manoel da Silva, de 69 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento acontecerá às 14 horas.

A senhora Fátima Aparecida Alvarenga, de 60 anos, será sepultada no período da manhã.

Também no período da manhã, no Cemitério de Assis, acontecerá o sepultamento do senhor Severino Manoel da Silva, de 65 anos.

REGIÃO – A senhora Maria da Conceição Brás Carvalho Gianasi, de 71 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas o corpo será levado para o distrito de Conceição de Monte Alegre, em Paraguaçu Paulista, onde acontecerá o sepultamento.

SEGUNDA – Na tarde desta segunda-feira, dia 5, houve mais dois sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Roberto Aparecido Paulino, de 72 anos de idade, foi sepultado às 15h30.

No final da tarde, às 17h30, aconteceu o sepultamento de Jonilson Silva Pereira, de 47 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!