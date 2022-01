Sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há seis sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 11 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultada a senhora Lisionete Nazaré Virgulino, de 60 anos, que morava na rua Santa Efigênia, na vila Maria Isabel.

No período da manhã, às 10 horas, haverá o sepultamento do funileiro Giusepe Gaetano Pederzini, conhecido pelo apelido de ‘Italiano’, de 50 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Lourival Souza Garcia, de 62 anos, que morava na rua Espírito Santo, na vila Operária. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 10h30.

A senhora Armelinda Monteiro, de 96 anos, está sendo velada na Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30. O sepultamento está marcado para às 14 horas.

Às 14h30, será sepultado o senhor Euclides Mânfio, de 75 anos, que está sendo velado na residência, na rua João Batista Dantas, 55, de onde sairá o féretro às 14 horas.

No final da tarde, às 16h30, haverá o sepultamento do senhor Valdomiro Tronco, de 85 anos, que está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota haverá o sepultamento do senhor Francisco Odair Vieira, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!