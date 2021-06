Sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há seis sepultamentos programados no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, nesta terça-feira, dia 22 de junho.

No período da manhã será sepultada a senhora Maria Inês Alves Boretti, de 78 anos de idade.

O sepultamento do mecânico músico Wanderlei Jacoia, conhecido como Delei ‘Sabiá’, de 78 anos, está marcado para às 10h30. O velório ocorre na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

Nilton de Almeida Fogaça, de 49 anos, será velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, mas o horário do sepultamento não foi definido.

A senhora Mafalda Uliano da Costa, que está sendo velada em Maracaí, será sepultada em Assis no início da tarde, às 13 horas.

O aposentado do Banco do Brasil e músico Robertinho Nascimento, de 61 anos, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14 horas. O sepultamento acontecerá às 14h30.

O velório do jovem Alexandre Álvaro Tomilheiro, que morreu em São Paulo, ocorre na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será sepultado Evandro José do Nascimento, de 48 anos de idade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!