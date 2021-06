Sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 11 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, será sepultado o senhor Valdecir Lopes de Souza, de 64 anos de idade.

Às 10 horas, será sepultada a senhora Apparecida Alves, de 92 anos de idade, que morreu na cidade de Maringá, no Paraná. Transladado para Assis, o corpo está sendo velado no Cemitério Municipal.

No início da tarde, às 14 horas, acontecerá o sepultamento da senhora Nair Ferreira da Silva, de 88 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

Às 15h30 será sepultada a senhora Cristina Aparecida Bezerra Alves, de 56 anos. O velório acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.

REGIÃO – No distrito de Roseta, no período da manhã, acontecerá o sepultamento do senhor Juvenal Inácio Spíndola, de 81 anos, que morreu em Paraguaçu Paulista.

Na vizinha cidade de Tarumã, em horário a ser definido pela família, será sepultada a senhora Maria Rosa Dalan, de 95 anos de idade.

Em Florínea, no período da manhã, acontece o sepultamento da senhora Luzia Dias da Silva, de 66 anos de idade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!