Sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 21 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultado Fábio de Matos Olegário, de 39 anos, que morava na rua das Azaleias, no Parque das Acácias.

Logo depois, às 9h30, haverá o sepultamento do senhor Ariosteo Antoniel Júnior, de 65 anos.

Ainda no período da manhã, às 11 horas, será sepultado José Alves Martins, que está sendo velado no Velório do Complexo Prudenciana.

No final da manhã, às 11h30, acontecerá o sepultamento de Agamenon Pereira Santos, de 72 anos, tradicional morador da vila Operária, que residia na rua Otacílio Dorácio Mendes.

REGIÃO – Na cidade de Platina, em horário a ser definido, acontecerá o sepultamento da senhora Elizabeth Oliveira Segatelli, de 78 anos, que morava na rua Adolfo Francisco. O corpo está no Velório Municipal para as despedidas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!