Sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis

No período da manhã será sepultada a recém nascida Eloá da Silva Lima.

Às 10 horas acontecerá o sepultamento da senhora Rosa Polis Reginato Malacrida, que tinha 83 anos de idade. O velório ocorre na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

A senhora Maria do Carmo Recco Carodoso, de 69 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

O senhor Wilson Silva Ribeiro, conhecido pelo apelido de ‘Tatu’, que trabalhou na antiga Funerária Assis, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, mas não foi informado o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!