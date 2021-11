Sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 19 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado João Mizael da Costa, o ‘Miza’, de 71 anos, antigo morador da rua Otacílio Dorácio Mendes, na vila Operária, que jogou no VOCEM à época em que ainda era ‘marianinho’. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 10h30.

O senhor Gumercindo Nogueira, de 75 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido pela família

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!