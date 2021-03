Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 18 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Nilton Cassemiro de Lima, de 78 anos, será sepultado às 9 horas.

O sepultamento da senhora Tereza Polizer Rodrigues, de 83 anos, ocorrerá às 9h30.

O comerciante Wanderlei Esperandio Jacob, de 56 anos, proprietário da empresa ‘Só Som’, está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. Segundo a empresa funerária e a Administração do Cemitério, apesar de o falecimento ter ocorrido em decorrência de complicações de COVID-19 “já havia superado o prazo de transmissão do vírus e todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos”, garantem. O sepultamento está marcado para às 10 horas.

REGIÃO – Na cidade de Tarumã, no início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Madalena Oliveira Freitas, de 75 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Em Cândido Mota haverá o sepultamento do senhor João Aparecido Belamura, de 63 anos, que morava na rua Guilherme Roncon. Ele está sendo velado no Velório Municipal.

Também em Cândido, no período da manhã, será sepultada a senhora Nice Batista dos Santos, de 85 anos de idade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!