Sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 7 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a senhora Luíza Iraci Raposo da Silva, de 72 anos, que está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h45.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento da senhora Irene Francisco Ferreira, de 73 anos, que está sendo velada no Velório Municipal do Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

A senhora Sebastiana Daroz Rodrigues, de 82 anos, será sepultada no período da manhã.

O sepultamento da senhora Maria Fátima da Silva Lourenço, de 59 anos, também acontecerá no período da manhã.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Cândido Mota, será sepultada Gislaine Ribeiro Pereira Dias, de 28 anos, que morreu na cidade de Marília. O corpo sendo sendo velado no Velório Municipal.

A partir do meio dia, também em Cândido Mota, será velada a senhora Neusa Augusto Romão, de 73 anos, que morava na rua Inocêncio Casado. O sepultamento ocorrerá no período da tarde.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!