Sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 22 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor José Sebastião Pereira.

No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do comerciante Benedito Frioli, de 77 anos, conhecido pelo apelido de ‘Nico‘, que era dono do ‘Bar do Nico’, na vila Prudenciana. O velório ocorre no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, às 15 horas, será sepultada a senhora Aparecida Nakano de Souza, de 69 anos, que está sendo velada no Velório Municipal daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!