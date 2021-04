Sepultamento na região nesta quarta-feira, 21 de abril

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 21 de abril, no Cemitério Municipal de Maracaí.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Isabel Pedroso, de 72 anos de idade, que morava numa fazenda na Água do Mosquito. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Maracaí.

Em Assis, de acordo com informação prestada pela administração do Cemitério Municipal da Saudade no início da manhã, pelo terceiro dia consecutivo, não há sepultamento programado.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!