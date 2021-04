Sepultamento em Assis neste sábado

Há um sepultamento programado para este sábado, dia 3 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Hélio Rodrigues da Silva, de 76 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis, será sepultado no período da manhã.

O policial civil aposentado José Ramos, de 77 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, será cremado na cidade de Londrina.

A senhora Jandira Dias Correa Brizi, de 75 anos, que morreu em São Paulo, será sepultada em Cândido Mota.

Na cidade de Platina, no período da manhã, acontecerá o sepultamento do senhor João Aparecido da Silva, de 73 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis.

SEXTA-FEIRA – Na tarde desta sexta-feira, dia 2 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, foi sepultado o comerciante Davi Justo, de 63 anos de idade, que era proprietário de uma padaria no Parque das Acácias.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

133 – Atualizado às 8h45