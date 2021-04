Sepultamento em Assis neste sábado

Há um sepultamento programado para este sábado, dia 10 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade.

O senhor Osório Alves de Souza, de 78 anos, que morava na rua Benedito Spinardi, na vila Adileta, será velado Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento, que deve ocorrer no final da manhã,

ONTEM – Nesta sexta-feira, dia 9 de abril, além do sepultamento do senhor Maurício Armando Basílio, de 74 anos, ocorrido no período da manhã, houve o falecimento de outros quatro moradores de Assis.

O senhor Luís Frutuoso Duarte, de 75 anos, foi sepultado em João Ramalho.

No Cemitério Municipal da Saudade aconteceram mais três sepultamentos.

No início da tarde, 14h30, foi sepultado Cláudio Aparecido Vaz, de 50 anos.

Por volta das 16h30, foi sepultado o senhor Paulo Chichinelli, de 71 anos.

A senhora Benedita de Oliveira, de 82 anos, foi sepultada no final da tarde, às 17 horas.

REGIÃO – Na manhã deste sábado, dia 10 de abril, em Cândido Mota, haverá o sepultamento de Hebert Ferreira Moraes, de 36 anos de idade, que morava na rua Gilberto Pedro Longo, em Assis, no Parque das Flores.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

453 – Atualizado às 9h58