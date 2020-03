Sem projeto da Prefeitura e público, Câmara se reúne na segunda-feira

Sem projeto de iniciativa do prefeito municipal, e com restrição ao público, a Câmara Municipal de Assis se reúne nesta segunda-feira, dia 30 de março, a partir das 18 horas, para mais a nona sessão ordinária de 2020.

Por decisão da Mesa Diretora, o público e até mesmo a imprensa estão impedidos de acompanharem as reuniões, como forma de “prevenção e combate ao coronavírus”.

Os vereadores têm se acomodado com maior distância entre os colegas.

Os funcionários assessoram os trabalhos espalhados pelo plenário.

Na pauta da sessão desta segunda-feira, dia 30, serão discutidos e votados três proposituras, todos de autoria dos próprios vereadores, a não ser que algum projeto em regime de Urgência Especial, de iniciativa do Poder Executivo, seja apresentado.

O primeiro projeto na pauta é de autoria do vereador Valmir Dionísio e “dispõe sobre a inclusão de pessoas com fissura labiopalatina e ou anomalias crânio faciais, como pessoa com deficiência no âmbito do município de Assis”.

Na sequência, uma propositura de iniciativa do vereador Célio Diniz, que pretende instituir e incluir, no calendário oficial do município de Assis, o “Encontro

mensal de carros antigos”.

Por fim, será discutido e votado um projeto dos vereadores André ‘Borracha’ e Reinaldo ‘da Cremos’, declarando de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Reciclados, Voluntariados Individual de Assis.

O portal da Câmara Municipal não disponibilizou os requerimentos e moções que serão discutidos e votados na fase do Expediente.

Sessões da Câmara têm restrição ao público