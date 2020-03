‘Segundona’ é adiada; VOCEM treina com portão fechado e Assisense libera atletas

A Federação Paulista de Futebol anunciou, na tarde de segunda-feira, dia 16 de março, a suspensão de todas as competições esportivas promovidas pela entidade, inclusive as que ainda nem começaram, como é o caso do Campeonato Paulista da Série B, conhecida como ‘Segundona, onde estão inscritos VOCEM de Assis e Clube Atlético Assisense.

A competição, pelo calendário oficial, deveria começar no dia 18 de abril, mas os times de Assis estreariam no domingo, dia 19.

O Assisense receberia o XV de Jaú, no estádio Tonicão, enquanto o ‘Esquadrão da Fé’ viajaria até a cidade de Limeira para enfrentar o Independente.

Como a Federação Paulista comunicou a suspensão por tempo indeterminado de todas as competições, ninguém arrisca prever quando a ‘Segundona’ começará.

VOCEM – Mesmo com a suspensão do Campeonato Paulista da Série B, a diretoria do VOCEM decidiu manter os treinamentos em dois períodos.

No entanto, a partir desta quarta-feira, dia 18, o portão do Centro de Treinamento ‘Padre Beline’ (antiga Assis Diesel) estará fechado para a torcida.

O time mariano, comandado pelo técnico Betão Alcântara, tem agendado um primeiro teste para a tarde desta sexta-feira, dia 20, na cidade de Pedrinhas Paulista, contra o Grêmio Prudente, que disputará a mesma divisão, só que numa outra chave.

Com o agravamento dos casos de coronavírus, o amistoso poderá sofrer mudança na data ou até mesmo ser cancelado.

ASSISENSE – Diferente do rival da cidade, que continua treinando, a diretoria do Clube Atlético Assisense decidiu suspender os treinamentos e liberar todos os atletas por 15 dias para avaliar quando retomará os trabalhos.

O time comandado pelo técnico Michel Cordeiro já realizou um teste na cidade de Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, quando perdeu por 2 a 1 para o MAC.

VOCEM fechou o portão do CT ‘Padre Beline’ nos treinos