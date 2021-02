Segundona deverá começar somente no segundo semestre

O Campeonato Paulista da Série B, conhecido como ‘Segundona’ do futebol estadual, não terá início no mês de abril, como imaginavam alguns dirigentes de clubes.

De acordo com o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, em reunião virtual realizada na manhã desta terça-feira, a competição só deve começar no segundo semestre, mas nem essa data indicativa foi anunciada. “Respeitaremos todos os protocolos de saúde”, repetiu Carneiro.

Segundo o presidente do VOCEM, Lauro Valim, que esteve na reunião virtual, o início da Segundona ficará para julho ou, o mais provável, agosto, com o fim em outubro.

O novo calendário, como já ocorreu em 2.020, é por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus.

Dirigentes de clubes que já iniciaram a montagem dos elencos, como é o caso do VOCEM, tentaram sugerir o início da competição para abril, mas o presidente da entidade foi categórico ao afirmar que “antes de junho não começará”.

Sobre as finanças, a FPF explicou que todos os custos da competição, inclusive os testes para Covid-19 e os protocolos, serão bancados pelos clubes. “A ideia de começar entre julho e agosto é justamente para um possível controle da pandemia, com a vacinação. Caso isso ocorra, os testes serão desnecessários e poderemos pensar na volta do público aos estádios, mesmo que de forma restrita”, diz o dirigente.

Uma nova reunião deve acontecer na segunda quinzena de março, quando serão marcadas as datas do pré-Arbitral e do Conselho Técnico.

Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista de Futebol

Informações: Portal ‘O curioso do futebol’