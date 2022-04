‘Samba pro Zé’ terá renda para Casa de Acolhida em Jaú

Acontece neste sábado, dia 30, a partir das 14 horas, uma reunião de sambistas para mais uma homenagem ao músico Zé Corrêa, líder do Grupo ‘Catedral do Samba’ e ex-presidente da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, que faleceu dia 30 de março.

A reunião de ‘gente bamba’ acontecerá no barracão do samba, na rua Tibiriçá, número 01, na passagem da linha férrea que interliga as vilas Operária e Xavier. O encontro terá palco livre e receberá músicos e batuqueiros de vários grupos da cidade.

“Será um samba de roda, onde quem souber cantar e sambar está convidado a participar. Só não pode atravessar ou desafinar. É só chegar!”, explicam os organizadores do evento, que também terá um caráter social.

CAUSA SOCIAL – Todo dinheiro arrecadado com a venda de bebidas, espetinhos e salgados do ‘Samba pro Zé‘ neste sábado será revertido à manutenção da ‘Casa de Acolhida de Jaú’, que recebe os pacientes de Assis em tratamento no Hospital do Câncer daquela cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, nesse momento, a Casa de Acolhida precisa de dois armários de metal e uma escada doméstica. “Nossa meta é comprar esses móveis e encaminhar para Jaú com a renda do evento”, contam os organizadores da roda de samba.

PIX – Para aqueles que quiserem ajudar na compra desses equipamentos da Casa de Acolhida de Jaú e não puderem comparecer ao evento, a diretoria da Unidos da Vila Operária está disponibilizando um número de PIX para receber doações neste final de semana. Os depósitos podem ser feitos pelo PIX chave CNPJ 49897275000169

Ilustração: Iraí Corrêa