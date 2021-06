Sabesp conserta vazamento e libera via pública

No início da tarde deste sábado, dia 5 de junho, uma equipe de trabalhadores contratados pela Companhia de Saneamento Básico -Sabesp- terminou o conserto de um vazamento na rede de água, que havia provocado a abertura de grandes crateras na rua André Perine, entre as ruas Santos Dumont e Visconde do Rio Branco, na vila Santa Cecília.

No início da manhã, quando o problema foi detectado, uma equipe colocou cones e faixas ‘zebradas’ para sinalizar que o tráfego estava interditado.

Por volta das 14 horas, a reportagem do JSOL recebeu a informação que a equipe já havia corrigido o problema e liberado o trânsito.

Durante a semana, deve ser providenciado o recape da malha asfáltica.