Ricardo Pinheiro deixa presidência do PSDB e descarta candidatura a prefeito

O atual Subsecretário Estadual de Relacionamento com os Municípios e ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana deixou a presidência do Diretório Municipal do PSDB de Assis. Ele alegou ‘motivos de ordem pessoal e os inúmeros compromissos assumidos por conta do cargo que assumiu no Palácio dos Bandeirantes’, explicou um filiado.

Quem assumiu a presidência do diretório tucano na cidade é o professor de Educação Física e ex-presidente da Autarquia Municipal de Esportes, Márcio Correia.

No final da tarde desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, com a presença do deputado estadual Mauro Bragatto, os filiados do PSDB devem se reunir na cidade para discutir as diretrizes da legenda visando a participação nas eleições de 2.020.

O ex-prefeito Ricardo Pinheiro tem reafirmado, ao ser questionado por filiados, não ter interesse em colocar seu nome à disposição para a sucessão municipal, mas estaria disposto a contribuir na articulação visando formar uma ampla coligação para enfrentar o atual prefeito José Fernandes, do PDT.

Pinheiro ocupa importante cargo no Palácio dos Bandeirantes