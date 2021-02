Região tem mais quatro premiados no ‘Giro da Sorte’

Quatro moradores da região foram premiados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’, no sorteio deste domingo, dia 31 de janeiro, no Hiper Saúde Bauru.

De Assis, Everson Edson de Oliveira, morador da rua Nelson Brevis dos Santos, no Conjunto Habitacional Assis III, foi o contemplado na 13ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e ganhou R$ 1 mil. Ele adquiriu sua cartela no ‘Serv Festa da Vila’.

De Cândido Mota, Roseli Rodrigues dos Santos, que mora na rua José Laurindo de Almeida, no Parque Santa Cruz, ganhou R$ 1 mil ao ser sorteada na 7ª rodada do ‘Giro da Sorte’. Ela comprou sua cartela na ‘Roseli Manicure’.

Também de Cândido Mota, José Ferreira do Nascimento, morador da rua São Caetano, no Jardim Alvorada, foi contemplado com R$ 1 mil na 24ª rodada do ‘Giro da Sorte’. Ele adquiriu sua cartela no ‘Status Cabeleireiro’.

Ainda em Paraguaçu Paulista, Maria José Alves de Souza, que mora na rua dos Vieiras, no bairro Barra Funda, foi a sorteada na 15ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e ganhou R$ 1 mil.

O prêmio principal do sorteio deste domingo, dia 31 de janeiro, um veículo Creta 0km e mais R$ 30 mil foi dividido entre Valdemir Donizete da Silva, de Mineiros do Tietê, e Ademar Alves da Silva, de Avaré. Cada um deverá receber a quantia de R$ 66 mil.

No próximo sorteio, dia 7 de fevereiro, o Hiper Saúde Bauru terá como prêmio principal a quantia de R$ 500 mil.

Segundo o representante do Hiper Saúde, Lauro Valim’, “as cartelas já estão à venda nos tradicionais pontos de distribuição em Assis e região“.

Quem compra as cartelas do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer em Jaú.

“Vale a pena comprar, colaborar e concorrer”, diz Valim.

