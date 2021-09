Raphael marca nos acréscimos e VOCEM sai na frente do XV de Jaú na disputa pela vaga

Com um gol de extrema frieza e muita categoria do meio campista Raphael Stard, anotado aos 48 minutos da segunda etapa, o VOCEM de Assis, na reestreia do técnico Paulo César ‘PC’, derrotou o XV de Jaú pelo placar de 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, no estádio ‘Tonicão’. Foi o primeiro confronto válido pelas oitavas de final do Campeonato Paulista da Série B.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 15 horas, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, com vantagem do ‘Esquadrão a Fé’, que poderá até empatar.

Uma vitória do time de Jaú, por qualquer placar, elimina a equipe assisense.

“Demos o primeiro passo. Agora, é trabalhar para corrigir os erros e estudar nosso adversário para buscar a vaga e avançar na competição”, comentou ‘PC’, ao final do equilibrado confronto.

A primeira partida entre VOCEM e XV de Jaú foi marcada pelo excessivo número de cartões amarelos ao time de Assis. Kaíque, Nathan, Gabriel Neves, Diego ‘Bebê’ e Fujita foram advertidos.

No time de Jaú, o atacante Luiz Henrique recebeu dois cartões e acabou sendo expulso, assim como o técnico jauense Jean Francisco. Ambos estão fora do jogo decisivo.

O VOCEM, sem poder contar com o meia atacante Welbinho, entregue ao Departamento Médico, entrou em campo com: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Kaíque e Raphael Stard; Marcus ‘Uberaba’ e João Felipe.

No transcorrer do jogo entraram: Caio, Fujita, Otacildo e Léo Zarelli.

RESULTADOS

VOCEM 1 x 0 XV de Jaú

Colorado Caieiras 0 x 2 União Suzano

União Mogi 0 x 0 Flamengo de Guarulhos

Catanduva 0 x 0 Rio Branco

Inter de Bebedouro 0 x 1 Matonense

Grêmio São Carlense 1 x 0 Mauá

Grêmio Prudente 2 x 0 Paulista de Jundiaí

Taquaritinga 1 x 1 Independente de Limeira

Gol de Raphael foi marcado nos acréscimos

Imagem:Ivanzinho Melo