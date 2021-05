Rádio faz primeiro sorteio aos doadores de agasalhos

Acontece no início da manhã, entre 6 e 7 horas, desta sexta-feira, dia 7 de maio, no programa Acorda Assis, da Rádio Interativa FM, o primeiro sorteio de brindes às pessoas que doaram peças de roupas ou calçados para a Campanha do Agasalho promovida pelo Fundo Social de Solidariedade.

No entanto, participarão do sorteio apenas as pessoas que depositaram suas doações nos pontos de arrecadação identificados pela emissora e que preencheram os cupons.

O primeiro sorteio terá quatro brindes: um frango assado (Bar do Léo), um kit espetinhos de carne (Açougue Nelore), um kit cosmético e uma cartela com 30 ovos, oferecidos por duas ouvintes.

A produção do programa entrará em contato com o telefone dos premiados para proceder a entrega dos brindes.

A ideia dos organizadores do sorteio semanal é estimular o maior envolvimento na Campanha do Agasalho realizada pelo Fundo Social de Solidariedade do Município de Assis.

O procedimento para participar é simples: o doador deposita a peça de roupa ou agasalho na caixa disponível nos pontos credenciados pela emissora (ver abaixo), preenche um cupom com seu nome e telefone de contato e acompanha o sorteio toda sexta-feira, no programa Acorda Assis, na Interativa FM, 100,1, das 6 às 7 horas.

“Para evitar qualquer risco de transmissão ou contágio do novo coronavírus com o compartilhamento de uma caneta, o doador deve informar seus dados no ponto de arrecadação, onde uma pessoa se encarregará de preencher o cupom e depositar numa urna”, explicam os idealizadores da campanha.

Vejam os pontos de arrecadação onde os doadores concorrem ao sorteio:

-Rádio Interativa FM – Rua Benjamin Constant, 33

– Bar do Léo (vila Ribeiro)

– Auto Capas Cristo Rei (rua Tibiriçá)

– Supermercado Bom Gosto (rua Natal Travaglia, 580)

– Supermercado Universitário (Av. Mário de Vitto)

– Açougue Nelore (Rua Enfermeira Entringer – Nova Assis)

– Padaria Santo Antônio (Av. Davi Passarinho – vila Prudenciana)

– Padaria Brunela (Inocoop)

– Pacaembu (avenida André Gonçalves Melo, 465)

Residência no Pacaembu também arrecada agasalhos

Imagem: Ana Ferreira