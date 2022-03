Radialista produz vídeo com narração de Fiori Giglioti para lembrar 30 anos do estádio Tonicão

Nilson Gomes (Xuxu)

O operador de áudio e apaixonado pelo mundo do rádio, Nilson Luís Gomes, o ‘Xuxu’, criador do Memorial do Rádio Assisense, produziu um vídeo com a narração do lendário e saudoso Fiori Gigliotti e imagens capturadas da transmissão da TV Bandeirantes para marcar os 30 anos do estádio Antônio Vianna Silva, inaugurado numa tarde de quarta-feira, dia 18 de março de 1992.

O mini-documentário pode ser visualizado na página do Memorial do Rádio Assisense na plataforma Facebook. “São cerca de 15 minutos, onde o torcedor pode rever os melhores momentos da partida e todos os gols, na emocionante narração de Fiori Gigliotti”, convida Nilson Gomes.

FESTA – A festa de abertura da praça esportiva, construída pelo ex-prefeito Romeu Bolfarini, coincidiu com retorno do VOCEM ao cenário do futebol profissional, após três anos de licença na Federação Paulista de Futebol.

Numa parceria entre o clube mariano e a agência esportiva Top Sport, do empresário Mauro Morishita, junto com o saudoso árbitro Dulcídio Vanderlei Boschilia, foi marcado o amistoso entre VOCEM e Sport Clube Corinthians Paulista, que havia conquistado o Campeonato Brasileiro de 1990.

O time alvinegro veio para Assis com todos os titulares, entre eles: Ronaldo (goleiro), Marcelo e Wilson Mano (zagueiros), Neto (meio-campista) e os atacantes Viola e Paulo Sérgio, que seriam campeões pelo Brasil na Copa do Mundo de 1994.

Mais de 12 mil torcedores passaram pelas bilheterias para assistir o amistoso, vencido pelo Corinthians por 4 a 1. O meio-campista corintiano Ezequiel, aos 8 minutos de jogo, marcou o primeiro gol do estádio Tonicão. Jacenir, Viola e Fabinho (ex-VOCEM) completaram o placar. O único gol do ‘Esquadrão da Fé’ foi anotado pelo zagueiro Toninho Santos.

DIFUSORA – Numa negociação conduzida pelo radialista e produtor Antônio Sena, a Rádio Difusora AM conseguiu autorização da Rádio Bandeirantes para que o lendário Fiori Gigliotti pudesse narrar os 90 minutos da partida festiva empunhando o microfone 1.140.

Ele narrou o jogo festivo com os comentários do saudoso ‘Chico de Assis’ e reportagens de Valdeir Alves Barreto e Nilton Mattos.

Padre Beline deu o ponta pé inicial na inauguração do Tonicão

Foto: Lúcio Coelho