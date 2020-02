Quatro sepultamentos em Assis neste sábado, 22 de fevereiro

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 22 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria José Silva Manzoni, de 86 anos de idade, que morava na rua Capitão Francisco Rodrigues Garcia, está sendo velada no Centro Funerário Pax, de onde sairá o féretro às 10 horas.

A senhora Maria Zirondi Mazarin, de 91 anos, está sendo velada na Catedral de Assis, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 13h30, será sepultado o farmacêutico João Cesar Castelo, de 54 anos de idade, que morava na rua Tibiriçá, na vila Ribeiro.

A senhora Nady Moreira Reis, de 77 anos, moradora da rua Benedito Lutti, na vila Ribeiro, está sendo velada na Igreja Presbiteriana Renovada da rua Benedito Lutti, 1005, de onde sairá o féretro, às 14 horas.

Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do conhecido “Cidinho do Taxi”, que está sendo velado no Velório Municipal. O horário do sepultamento não foi definido ainda.

O senhor Nivaldo Alves de Melo, de 83 anos, que morava na rua Gerônimo Barbosa, está sendo velado no Velório Municipal, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!