Quatro sepultamentos em Assis neste dia 2 de janeiro

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 2 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o servidor público municipal aposentado José Antônio de Oliveira Neto, o ‘Tio Batata’, de 63 anos, que morava na rua Gildo dos Santos Granjeia, no Parque das Acácias. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Logo depois, às 10h30, acontece o sepultamento do ferroviário aposentado Rubens Prata, de 74 anos, morador da rua Santa Luzia, na vila Adileta. O corpo está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente.

No início da tarde, às 13 horas, será sepultado o senhor Nilton da Costa Ribeiro, de 81 anos, que morava na rua André Perine. O velório ocorre na sala 3 do Centro Funerário São Vicente.

Também no período da tarde, às 15 horas, haverá o sepultamento do pastor José Chiconello, que está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus, na rua J. V. da Cunha e Silva, saída para Cândido Mota.

Em Echaporã, no período da manhã, será sepultado Milton José Pereira, que está sendo velado em Assis, na sala 1 do Centro Funerário São Vicente.

