Quatro sepultamentos em Assis nesta segunda-feira, dia 6 de julho

Há quatro sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 6 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor Mário Ferreira, de 87 anos, tradicional morador da cidade, proprietário do Escritório Contábil Rural. Ele morava na rua Santa Cecília e está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas. Ele deixa a esposa Irene e os filhos Mariene, Mário e Mauro.

O motorista da Prefeitura Municipal de Assis, Marco Antônio de Souza, de 51 anos de idade, que morava na rua Belo Horizonte, na vila Maria Isabel, está sendo velado no próprio cemitério municipal e o sepultamento ocorrerá no final da manhã, às 11 horas.

O velório de Rosane Avanzi Barbosa Mascarelli, de 53 anos, moradora da rua Piratininga, na vila Rodrigues, acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30, em direção ao cemitério municipal.

O senhor Israel Ferreira da Silva, de 69 anos, que morava na rua Campo Mourão, no Jardim Paraná, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente. O sepultamento está marcado para às 15 horas.

Na vizinha cidade de Platina, em horário a ser definido pela família, será sepultada a senhora Angelina Pereira Martins, de 69 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!