Quatro sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há quatro sepultamentos nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A enfermeira Maria José Miranda Reis, de 66 anos, foi sepultada às 10 horas.

A bancária aposentada Rosa Maria Volpini Clauso, de 66 anos, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento está marcado para às 14 horas.

O professor Iraí de Oliveira, de 72 anos, que era sócio proprietário das Escola Xereta de Assis, está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento acontecerá às 15h30, no Cemitério da Saudade.

O senhor Moisés Miguel de Assunção, de 60 anos, que morava na rua João Pessoa, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 16 horas. O sepultamento ocorrerá às 16h30, no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

