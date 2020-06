Quatro sepultamentos em Assis nesta quarta-feira, 3 de junho

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 3 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Renato Paoli Maciel, de 62 anos, morador da rua São Paulo, na vila Xavier, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

O senhor Ernesto Betin, de 84 anos de idade, que morava na rua Gonçalves Ledo, na vila Adileta, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente. O sepultamento acontecerá no início da tarde, às 14 horas, saindo o féretro às 13h30.

No final da tarde, às 16h30, acontecerá o sepultamento de Reginaldo Duca, de 40 anos, encontrado morto em sua residência, na rua Pedro Álvares Cabral, na vila Maria Isabel. O velório ocorre no próprio Cemitério Municipal.

O velório do senhor Antônio Aparecido Dutra, de 68 anos, morador do distrito de Gardênia, em Paraguaçu Paulista, acontecerá em Assis, mas a família não definiu o local e nem o horário do sepultamento.

Em Maracaí, em horário a ser definido pela família, será sepultada a senhora Augusta Isael de Lima, de 73 anos de idade, que morava na rua Marcílio Lourenço da Rosa. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!