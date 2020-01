Quatro sepultamentos em Assis nesta quarta-feira, 29 de janeiro

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 29 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8 horas, será sepultada a senhora Maria Dias, de 84 anos, que estava no Abrigo dos Idosos, na rua Bonfim, na vila Progresso. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Às 9h30, haverá o sepultamento da senhora Helena Luchini, de 89 anos, moradora da rua Luis de Souza Cardoso. O velório acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente.

Logo depois, às 10 horas, será sepultada a senhora Terezinha Del Massa, de 73 anos, que morava na rua João José Perine. O corpo está no Velório Municipal do próprio cemitério.

No período da tarde, às 16h30, acontecerá o sepultamento do senhor Cassimiro Inocêncio de Pontes, de 71 anos, morador da rua Rio Claro, na vila Progresso. O velório ocorre na sala 3 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!